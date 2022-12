Neues Buch zum Limmattal – Das unterschätzte Tal vor den Toren Zürichs Schlieren und Spreitenbach gelten als gesichtslos und überfremdet. Doch da ist viel mehr. Hier gabs schon vor hundert Jahren ein Tram und einen Weltklasse-Ballonflug-Event. Daniel Schneebeli

Eine Flussfahrt von Zürich nach Baden um 1800 an der Höngger Kirche vorbei. Bild: PD

Was haben wir schon gelacht über Schlieren und Spreitenbach. Mergim Muzzafer (Mike Müller) lebt in Schlieren, Harry Hasler (Viktor Giacobbo) mit seinem Auto-Occasionshandel ebenso, und Rapper JK (Manu Burkhart) wohnt in Spreitenbach.