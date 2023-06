Branche in der Krise – Das US-Fernsehen steckt in der Trump-Falle Die abrupte Entlassung des CNN-Chefs deckt eine tiefere Krise auf. Die US-Politsender haben zu lange von Trump gelebt und nicht genug in Innovationen investiert. Walter Niederberger San Francisco

Die Fixierung auf Trump wird den US-Sendern nun zum Verhängnis: Trump bei Fox News während einer Pressekonferenz im April im Weissen Haus. Foto: Yuri Gripas (Imago, ZUMA Wire)

Mit Donald Trump machen die drei dominanten US-Politsender Fox News, CNN und MSNBC seit sieben Jahren das grosse Geld. Trump treibt ihren Umsatz, Gewinn und ihre Polls. Doch Trump ist in der breiten Öffentlichkeit längst nicht mehr so dominant, wie dies die nach wie vor atemlose Berichterstattung von Cable News vermuten liesse. Die Entlassung von CNN-Chef Chris Licht mag personelle Gründe haben, aber der Zickzackkurs des Senders ist symptomatisch für eine Branche, die auf einem erodierenden Geschäftsmodell aufgebaut ist und die anders als in Europa keine staatliche Hilfe abrufen kann.

Die aktuellen Zuschauerzahlen sind erschreckend schwach, und dies nicht nur für CNN. Fox News erreichte im März täglich zur Primetime noch 2,09 Millionen Zuschauer, MSNBC kam auf 1,14 Millionen und CNN gerade noch auf 473’000 Interessierte. Für CNN waren das 61 Prozent weniger Zuschauer als ein Jahr zuvor, für Fox 27 Prozent und für MSNBC 12 Prozent weniger.

CNN ist längst nicht mehr «the most trusted name in news» (zu Deutsch: der vertrauenswürdigste Newssender), wie das vielleicht noch in der Gründerzeit vor 40 Jahren möglich war. CNN steht mehr als die beiden Konkurrenten für den Überdruss Amerikas mit den täglich dramatisch zugespitzten News und der Jagd nach der billigen Schlagzeile.

Fixierung auf Trump schadet

Verantwortlich für die Misere sei eine ungesunde Obsession mit Donald Trump, schreibt Ariana Pekary, preisgekrönte Radio- und MSNBC-Journalistin. Vor der Wahl 2016 seien die drei Politsender eine «toxische Symbiose» mit dem Mann eingegangen, die bis heute anhalte. Das habe jahrelang hohe Einschaltquoten sichergestellt, aber auch die Zuschauer ausgelaugt. Als Beispiel verweist sie auf das kontroverse CNN-Interview mit Trump im Mai. Der Ex-Präsident beschlagnahmte die Sendung, beleidigte die hilflose CNN-Journalistin und wiegelte das aus Trump-Fans zusammengesetzte Publikum nach allen Regeln der Kunst auf.

Der CNN-Chef hatte gezielt nur Trump-Wähler eingeladen und meinte offenbar, den Zuschauerschwund mit dem Hofieren von Trump-Anhängern zurückholen zu können. Profitierte CNN? Im Gegenteil. Es schalteten sich zwar 3,3 Millionen Zuschauer ein, doch eine gleichzeitige Wissens-Show auf einem kleinen Sender holte eine Drittel mehr Zuschauer ab. Dafür war der Verriss in allen Medien und durch CNN-Leute selber umfassend und brutal.

Die Fokussierung auf Trump drückt jedes andere Thema auf die Seite, kritisiert Pekary, und deshalb «wird der TV-Newsjournalismus nicht mehr zu flicken sein». Nur ein Beispiel: Als Präsident Biden 2021 seine Steuerpläne vorstellte, bestätigte das American Enterprise Institute, dass die meisten Amerikaner damit eine Steuersenkung erwarten könnten. Durchaus News, würde man meinen, wenn konservative Vordenker sich in Steuersachen hinter Biden stellen. Doch CNN war mit Trump beschäftigt. Er war im gleichen Monat 1568-mal ein Thema auf dem Sender; Biden nur gerade 89-mal. Die Steuergeschichte war nicht mal eine Meldung wert.

Cable News liegt im Sterben

Die Trump-Obsession verschärfte nicht nur die politische Polarisierung, sie überdeckte auch die schleichende wirtschaftliche Schwächung der drei Sender. Drastisch fasste es Alan Wolk, Chef der Werbeagentur TV[R]EV, kürzlich in seinem Newsletter zur Fernsehindustrie zusammen. «Cable News liegt im Sterben.» Das 24-Stunden-Fernsehen habe seine Daseinsberechtigung verloren. «Es gibt keinen Bedarf mehr nach einem unparteiischen, ausgewogenen Berichterstatter der nationalen News wie zu Zeiten von Walter Cronkite. Alle, die sich vertieft informieren wollen, können dies auf Hunderten Quellen tun.» 24-Stunden-News waren die wichtigste Innovation der Fernsehbranche der letzten Jahrzehnte. «Aber alles Gute hat einmal ein Ende, und irgendwann werden auch die Politsender dauerhaft auf Streaming umsteigen müssen.»

Damit ist das wirtschaftliche Kernproblem umrissen. CNN, Fox News und MSNBC leben von einem Geschäftsmodell, das ähnlich wie für die Zeitungen vor 20 Jahren bereits, auf erodierenden Finanzen aufbaut. Getragen werden die Sender von Werbeeinnahmen und Lizenzgebühren der Kabelnetzbetreiber. Beide dieser Pfeiler werden jedoch zunehmend unterspült.

Zuschauer und Werbung sterben weg

Das mittlere Alter der MSNBC-Zuschauerinnen und -Zuschauer liegt inzwischen bei 68 Jahren und bei CNN und Fox bei 65 Jahren. Dagegen konsumieren nur noch zehn Prozent der 18- bis 34-Jährigen täglich TV-Nachrichten. Tiktok ist die wichtigste Nachrichtenquelle der Jüngeren geworden. Für die Werbewirtschaft sind Fox, CNN und MSNBC somit nicht mehr zwingende Anlaufstellen, da das kaufkräftige Publikum in den sozialen Medien und bei den Streamingdiensten wie Netflix zu finden ist.

Wichtige Werbekunden wie Apple, Cisco und Walt Disney etwa haben ihre Werbeeinsätze innert einem Jahr um 90 Prozent zurückgefahren, was CNN einen drastischen Gewinneinbruch von 40 Prozent bescherte. Der Profit sank zum ersten Mal seit 2016 wieder unter eine Milliarde auf noch 750 Millionen Dollar.

Fox und MSNBC stehen finanziell besser da, aber auch ihr Geschäftsmodell ist bedroht. Mehr und mehr Amerikaner kappen die Kabelverträge und schliessen sich einem oder mehreren Streamingdiensten an, die ihrerseits Newsinhalte in ihre Angebote einzubauen beginnen. Auch wenn Fernsehen noch mehr Zuschauer an sich bindet, so liegt das Wachstum klar bei den Streamern. 2022 markierte den Wechsel: Zum ersten Mal konsumierten mehr Amerikaner Angebote von Netflix und Co. als von Cable News.

Für CNN, MSNBC und Fox wird diese Verschiebung auch deswegen kritisch, weil Netflix und Disney – die beiden grössten Streamingdienste – ihrerseits ihre Finanzbasis mit Werbespots ausbauen, also jene Quelle anzapfen, die für die Politsender die vitale Basis ist. Da Amazon dem Vernehmen nach ebenfalls Werbung auf Prime-Video aufschalten will, stehen die Sender vor einer fatalen Frontalattacke auf ihre Finanzbasis.

Wertvolle Zeit vertrödelt

Somit stellt sich die Frage, ob CNN, Fox und MSNBC nun zum Gegenzug ansetzen und zum Streaming-Dienst ihrer Muttergesellschaft wechseln müssen. Im Fall von CNN wäre dies Max von Warner Brothers, und für Fox wäre es wohl Tubi.

Oder sollen sie versuchen, mit mehreren Diensten Verträge abzuschliessen, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen? Es würde so eine neue nationale Plattform aller Politsender errichtet. Der Druck zur Polarisierung, um zu überleben, würde abnehmen. Ob die Zeit dafür reicht, ist allerdings ungewiss. Zu viel Zeit haben CNN, MSNBC und Fox News wohl mit Trump vertrödelt.

