Kommentar zum SFL-Entscheid – Das Verbot von Auswärtsfans ist ein Zeichen der Panik

Der Gästesektor im Basler St. Jakob-Park. Foto: Andy Müller (EQ Images)

Im Schweizer Profifussball herrscht Panik. Begonnen hat es mit den Anhängern des FCZ, die Seenotfackeln in den Sektor der GC-Fans warfen. Dann kam die Forderung der Justizdirektoren, dass ab der Saison 2022/23 personalisierte Tickets in der Super League vorgeschrieben werden sollen.

Am Sonntag randalierten GC-Fans in St. Gallen massiv. Und dann drohte Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause auch noch damit, das Spitzenspiel YB gegen Basel abzusagen, weil FCB-Fans bereits am Nachmittag in die Berner Altstadt reisen wollen.

Die Fanfrage eskaliert gerade auf allen Fronten. Vor diesem Hintergrund ist das Verbot der Liga für Auswärtsfans bis Ende Jahr zu verstehen. Dass sie dafür die epidemiologische Lage vorschiebt, ist ein Buebetrickli.