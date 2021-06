Saisonalität von Sars-CoV-2 – Das Virus mag den Sommer nicht Die warmen Tage können die Ansteckungen zwar bremsen, Wunder sollte man deswegen aber keine erwarten. Hanno Charisius

Das Coronavirus verträgt den Sommer weniger gut als diese Sonnenanbeter im Bad Oberen Letten, Zürich. Foto: Urs Jaudas

Jahr für Jahr verschwindet das Influenzavirus im Frühling, die Grippewelle ebbt ab und schon im Mai kann man kaum noch glauben, dass vor wenigen Wochen noch Menschen durch diesen Erreger gestorben sind. Doch im Herbst kehrt das Virus zurück, und die nächste Influenza-Saison beginnt.

Es spricht viel dafür, dass sich auch Sars-CoV-2 so verhalten wird. Wie andere Coronaviren hat auch der neue Erreger eine Vorliebe für den Winter und zieht sich im Sommer zurück. Die Frage ist, wie stark dieser saisonale Effekt bei Sars-CoV-2 ist.

Dazu gibt es bereits viele Untersuchungen mit einer grossen Spannbreite von Ergebnissen. Letzte Woche gesellte sich eine weitere Studie hinzu, die zu einem erstaunlichen Resultat kommt. Die Arbeitsgruppe um den theoretischen Physiker Jan Kulveit von der University of Oxford schätzt, dass die Reproduktionszahl R im Sommer rund 40 Prozent niedriger ist als im Winter. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person durchschnittlich ansteckt. Ohne jegliche Gegenmassnahmen beträgt der R-Wert für Sars-CoV-2 – in diesem Fall spricht man von der Basis-Reproduktionszahl R0 – geschätzt 2,8 bis 3,8.