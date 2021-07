Corona-Neuansteckungen im Kanton – Das Virus von Partyinseln nach Zürich gebracht Die EM-Feiern haben im Kanton Zürich erst zu wenigen Neuansteckungen geführt. Das grössere Problem liegt anderswo. Susanne Anderegg

Feiern in der Masse: Bisher hatten die Fussballfeste keinen erkennbaren Effekt auf die Infektionskurve. Foto: Sabina Bobst

Menschen, die dicht an dicht feiern: Da denkt man derzeit an Fussballfans. Und fragt sich: Kann das gut gehen? In der Tat hat die europäische Gesundheitsbehörde einen «erheblichen Anstieg der Corona-Infektionen im Zusammenhang mit der EM festgestellt». Wie sie gegenüber der Deutschen Presseagentur bekannt gab, zählte sie bis zum Ende der dritten Turnierwoche mehr als 2500 Fälle in sieben Ländern, wobei ein Schwerpunkt in Schottland lag. Die Schweiz war nicht darunter.

Doch auch hierzulande gibt es solche Fälle. Linda Nartey, Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, sagte am Dienstag vor den Medien, in mehreren Kantonen gebe es einzelne Meldungen von infizierten Personen, die von EM-Spielen zurückgekommen seien. Im Kanton Zürich weiss das Contact-Tracing seit Mittwoch von zwei Personen, die in St. Petersburg waren und danach positiv auf Corona getestet worden sind. Aus Baku und Bukarest, wo die Schweizer Nati ebenfalls spielte, seien hingegen keine Corona-positiven Rückkehrer bekannt, sagt Beat Lauper von der Zürcher Gesundheitsdirektion.