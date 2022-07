Migration aus der Schweiz – Das Wallis arbeitet die Schicksale seiner Auswanderer neu auf Tausende Walliserinnen und Walliser mussten im 19. Jahrhundert ihre Heimat als Wirtschaftsflüchtlinge verlassen. Heute sammelt der Kanton das Wissen über diese Schicksale. Philippe Reichen aus Bariloche

Die im 19. Jahrhundert von Walliser Auswanderern gegründete Colonia Suiza im argentinischen Bariloche ist eine Art Freilichtmuseum und Vergnügungspark in einem. Foto: Philippe Reichen

Der Heidimythos ist unsterblich, auch in Südamerika. Für die meisten Argentinier ist die Schweiz ein Land voller pittoresker Holzhäuschen, gepflegter Blumengärten und zart schmelzender Schokolade. Ein Stück Schweiz steht sogar in ihrem eigenen Land. Das zumindest glauben die Argentinier, wenn sie in San Carlos de Bariloche im Berggebiet Patagoniens durch das Dorf Colonia Suiza spazieren und in eine Heidiland-Idylle eintauchen. Die Colonia Suiza gehört zu den touristischen Hotspots. Das Dorf ist ein Freilichtmuseum und Vergnügungspark in einem.