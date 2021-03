Corona-Nothilfe für Kulturschaffende – Das war es mit dem befristeten Grundeinkommen Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr läuft auf: Der Bundesrat will ihr Kulturhilfemodell nicht unterstützen. Sie hat schon eine neue Lösung im Kopf. Kevin Brühlmann

Das nationale Entschädigungsmodell für Corona-geplagte Kulturschaffende sei «hyperbürokratisch», sagt Jacqueline Fehr, Zürcher Regierungsrätin. Foto: Fabienne Andreoli

Der Bundesrat tagte an Mittwoch, 31. März, und aus der Sitzung dringen schlechte Neuigkeiten für Zürcher Regisseure, Schauspielerinnen, Maler und Musikerinnen. Das befristete Grundeinkommen für Kulturschaffende ist tot. «Diesen Entscheid bedaure ich sehr», sagt Jacqueline Fehr, die Zürcher Regierungsrätin und Kulturministerin. Die SP-Politikerin hatte sich in den letzten Wochen für die Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern eingesetzt, die wegen der Pandemie in Not gerieten.

Anfang März machte Fehr Ernst und stellte eine Art Grundeinkommen vor: Für die Zeit von November 2020 bis Januar 2021 gibt es maximal 3840 Franken monatlich, wobei die Obergrenze für die drei Monate bei 9000 Franken liegt. Der Kanton Zürich stellt dafür 8,3 Millionen Franken bereit. Anspruch aufs befristete Grundeinkommen haben nur selbstständige Kulturschaffende. Alles Geld, das irgendwie sonst verdient wird, wird von den maximal 3840 Franken abgezogen.