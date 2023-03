Herr Bundespräsident, Sie haben in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» gesagt, Sie würden «in gewissen Kreisen einen Kriegsrausch» spüren. Nun ist Feuer im Dach. Bereuen Sie Ihre Aussagen?

Ich wollte beschreiben, was ich seit einiger Zeit spüre. Ich war international unterwegs, habe in Davos und New York viele Leute getroffen und lese auch regelmässig internationale Zeitungen. Dabei gewann ich den Eindruck, dass alles nur auf eine Kriegslogik konzentriert war.