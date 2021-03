Kommentar zum Fall Maisano – Das waren keine Bagatellen Musste der ehemalige Herzchirurgie-Chef zu Unrecht seinen Posten räumen? Wer dies sagt, blendet wesentliche Teile der Geschichte aus. Susanne Anderegg

Francesco Maisano kehrt nach acht Jahren in Zürich zurück nach Mailand und wird Chefarzt in der Klinik San Raffaele. Foto: Keystone

Ist es richtig, dass sich das Zürcher Universitätsspital von Herzchirurg Francesco Maisano getrennt hat? Diese Frage stellt sich, nachdem in den vergangenen Tagen Onlinemedien und auch die Kommission des Kantonsrats, die den Fall untersuchte, Maisano als Opfer einer Medienkampagne dargestellt haben.

Lassen wir die Fakten sprechen, die der finale Untersuchungsbericht bestätigt: Maisano hat bei der Aufklärung seiner Patientinnen und Patienten geschlampt. Er hat Publikationen geschönt, bei denen es um Implantate ging, die er mitentwickelt hatte. In gewissen Patientenakten waren Komplikationen nicht dokumentiert.

Das sind alles keine Bagatellen. Zumal für einen Medizinprofessor, der in Lehre, Forschung und Klinik ein Vorbild sein sollte. Maisano hat die Herzmedizin weiterentwickelt, in der Tat. Doch dabei hat er Regeln ausser Acht gelassen, die letztlich dem Schutz der Patientinnen und Patienten dienen. Ein Universitätsspital kann dies nicht tolerieren.

Statt Teamwork herrschte Kampf in der universitären Herzmedizin.

Die Spitalleitung wusste seit Jahren von den Problemen. Ebenso von einem weiteren Problem, das die Situation zusätzlich verschlimmerte: dem Konflikt zwischen dem Herzchirurgie-Chef Maisano und dem Kardiologie-Chef Frank Ruschitzka. Die beiden stritten sich darum, wer die Kathetereingriffe am Herzen durchführen (und damit auch abrechnen) darf. Traditionell ist dies die Domäne der Kardiologen. Maisano hat die Grenze verschoben, seine Spezialität sind kathetergestützte Klappenoperationen.

Normal und im Sinn der Patienten wäre es, dass Chirurgen und Kardiologen alle Fälle zusammen besprechen und für die Behandlung jenes Vorgehen wählen, das am erfolgversprechendsten ist. Doch statt Teamwork herrschte Kampf in der universitären Herzmedizin. Wobei Ruschitzka ebenso eine aktive Rolle spielte wie Maisano.

Die Spitalführung hat es weder geschafft, in der Herzchirurgie Ordnung zu schaffen, noch den Hahnenkampf der beiden Chefärzte zu beenden. 2019 war die Situation derart angespannt, dass sie einen Befreiungsschlag versuchte: Sie bot Maisano ein selbstständiges Institut für Innovation an, um seine Herzklappenforschung voranzutreiben, und suchte für die Herzchirurgie einen neuen Klinikdirektor. Doch Maisano lehnte ab.

Der Vorgang zeigt zweierlei. Erstens: Die Spitalführung – der Spitalrat ebenso wie die Spitaldirektion – war schwach. Sie hat sich nicht durchgesetzt und nichts entschieden. In der Folge eskalierte der Konflikt weiter. Zweitens: Die Medien haben den Fall Maisano nicht herbeigeschrieben, der existierte schon lange. Nun wurde er in seiner ganzen Tragweite aufgedeckt. Und löst hoffentlich eine Reform im Unispital aus, die solche Fälle in Zukunft verhindern wird.