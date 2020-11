Neuer Trail am Uetliberg – Das Weihnachtsgeschenk für die Zürcher Biker entsteht Mit dem Höckler-Trail wird eine dritte Bike-Abfahrt gebaut. Die Community steuert über 110’000 Franken bei –und es soll noch mehr werden. Emil Bischofberger

Zwischendurch eine Testfahrt: Ein Mitarbeiter der Trailbauer Velosolutions probiert eine Passage des neuen Höckler-Trails aus. Foto: Züritrails/Dominik Bosshard

Es ist eine Hassliebe, die viele Zürcher Biker mit dem Triemli-Trail verbindet. Er ist der bekannteste Trail der Stadt. 2015 wurde der Antennentrail, wie er in der Szene wegen seines Starts unterhalb des grossen Uetliberg-Sendemasts genannt wird, von der Stadt ausgebaut und dabei so stark mit Stein und Kies befestigt, dass Kritiker darin eher eine Trailautobahn sehen als an eine biketechnische Herausforderung.

Wie gross die Hassliebe dennoch ist, zeigen neue Zahlen von Züritrails. Der Bike-Verein stellte Anfang 2020 Fahrtenzähler bei beiden Stadtzürcher Trails auf. Sie sind Zeugnis des Bike-Booms: Gegenüber der letzten Zählung 2017 haben sich die Fahrten verdoppelt. In diesem Jahr wurde der Triemli-Trail 80’000-mal befahren, der zweite offizielle Stadttrail am Adlisberg 40’000-mal. Das entspricht 220 respektive 110 Fahrten pro Tag.