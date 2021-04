Ich muss Sie warnen: Heute wird es kompliziert. Es geht nämlich um das Wort BUMMER. Und das steht für «Behaviors of Users Modified and Made into an Empire for Rent».

Wie gesagt: Ich habe nicht gelogen, als ich sagte, es wird kompliziert. Aber BUMMER ist das spannendste Wort, das ich im vergangenen Jahr gelernt habe, deshalb will ich unbedingt davon erzählen.

Geprägt wurde der Begriff 2018 vom US-amerikanischen Tech-Experten Jaron Lanier, der in seinem Buch «Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst» nach einem Wort suchte, um das «perverse Geschäftsmodell» von Facebook & Co. zu beschreiben.