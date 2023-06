Mauch und Fehr bekunden Solidarität

Bereits einen Tag vor dem feministischen Streik haben die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) und Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) ihre Solidarität mit den Streikenden ausgedrückt und denen gedankt, die sich für die Gleichstellung einsetzen.

Corine Mauch sagt, die Gleichstellung sei noch nicht erreicht. Archivfoto: Silas Zindel

Der 14. Juni sei ein Tag zum Feiern, aber auch ein Tag zum Kämpfen, sagte Fehr an einem Mediengespräch zusammen mit der kantonalen sowie der städtischen Fachstelle für Gleichstellung. Die Fortschritte, die in den letzten Jahren erzielt wurden, seien unbequemen, lauten und hartnäckigen Frauen zu verdanken. «Mit brav sein gewinnt man in der Politik keinen Blumentopf», sagte Fehr. Und: «Alle Frauen, ob bürgerliche oder linke, stehen auf den Schultern von Feministinnen», sagte Fehr.

Die beiden Politikerinnen, die neue Leiterin der kantonalen Gleichstellungs-Fachstelle Susanne Nef und Projektleiterin Martha Weingartner bei der städtischen Fachstelle sprachen nicht nur über den feministischen Streik, sondern auch über das Thema geschlechterspezifische Gewalt.

Jacqueline Fehr sagte: «Gewalt zu verhindern, bedeutet Gleichstellung» Archivfoto: Sabina Bobst

Das bedeutet, sexuelle Gewalt und Belästigung, Stalking oder Hassverbrechen; davon betroffen sind vor allem Frauen. Gleichstellung in allen Lebensbereichen müsse das Ziel sein, diese sei noch nicht erreicht, sagte Mauch. Und diese gebe es nur ohne Gewalt. Oder wie Jacqueline Fehr sagte: «Gewalt verhindern bedeutet Gleichstellung fördern.» Denn geschlechterspezifische Gewalt sei ein Ausdruck von Machtverhältnissen.