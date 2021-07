Legendäre Zürcher Discos – Das Wohnzimmer der Szene Das 1992 lancierte Kaufleuten war der erste Club der Stadt mit globalem Fame. Erfinder Fredi Müller erklärt, was das mit Paris, dem Atzmännig und Drogenagent «007» zu tun hatte. Thomas Wyss

Hedonismus mit Stil? Jedenfalls eines von vielen fotografischen «Sittengemälden» der Kaufleuten-Szene. Foto: Serge Hoeltschi (13 Photo)

«Das Bier kostet ein Vermögen, die Austern schmecken schal, die Gäste werden immer jünger – Partytycoon Yves Spink trauert vergangenen Zeiten nach. Koksnasen, Hochstapler und Langweiler, wo er auch hinschaut. Frauen, die mit jedem ins Bett steigen, grössenwahnsinnige Discjockeys, aufgeblasene Türsteher, kopulierende Paare auf der Toilette und zu allem Überfluss: Redbull mit Wodka. Nur kein Kaufleuten ist schlimmer.»

So steht das am 15. April 2000 im «Magazin», das damals noch den Kosenamen Tagi-Magi trägt. Der Artikel ist eine Nabelschau der Zürcher Szene (oder vielleicht auch bereits deren Götterdämmerung), gespiegelt an Figuren und Figürchen und deren Attitüden und Plattitüden. Und das Kaufleuten ist sozusagen ihr Wohnzimmer – da essen sie Znacht, da frönen sie dem Exzess, da chillen sie runter.