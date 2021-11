Kommentar zu Corona-Zahlen - Das Wunder von Afrika

Kaum mehr positive Fälle in Kenia: In der Hauptstadt Nairobi können die Kinder wieder zur Schule gehen. Foto: Keystone

Was kursierten da für Schreckensszenarien. Corona werde sich in Afrika rasant ausbreiten, das Gesundheitswesen kollabieren, die Todeszahlen explodieren. Da es auch an Impfstoff fehlte, war die Rede von einem «zynischen Live-Experiment», das auf dem «vergessenen Kontinent» zugelassen werde, während die reichen Nationen nur für sich selbst schauten. Doch bislang ist diese Katastrophe nicht eingetreten. Afrika gilt mittlerweile gar als «Corona-Wunder», wie selbst der «Spiegel» diese Woche feststellen durfte.