Kolumne Michèle Binswanger – Das Wunsch-Training für Sportfaule Niemand will aussehen wie ein Bodybuilder. Doch ihr Trainingsplan hat viele Vorteile. Meinung Michèle Binswanger

Leser dieser Kolumne wissen, dass effizientes Krafttraining mit einem Plan beginnt. Die Frage ist natürlich, welcher Plan es denn sein soll. Mein erster Trainer, ein netter Bodybuilder aus Olten, schwörte mich auf den klassischen Bodybuildingplan ein, dessen einfache Formel lautete: Dreimal zwölf. Man trainiert im Split, einmal Oberkörper, einmal Unterkörper. Von jeder Übung gibt es drei Sets mit je zwölf Wiederholungen, wobei die letzten zwei bis drei Wiederholungen hart an der Grenze zum Muskelversagen sein sollten. Wird es zu einfach, legt man mehr Gewicht auf. Das ist kein einfacher Plan, denn es ist verdammt anstrengend, seine Muskeln bis an die Grenze des Versagens zu belasten. Das aber ist der Preis, den man bezahlt, wenn man mit dem Ziel Hypertrophie, also Muskelzuwachs, trainiert.