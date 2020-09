Zahlendreher – Das Zahlenquadrat Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in der Folge 200 des Zahlendrehers. Joachim Laukenmann

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Zahlen in einem 6x6-Quadrat. Die andere handelt von Primzahlen. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Das 6x6-Quadrat

Schreibe die Zahlen von 1 bis 6 in die Kästchen eines 6x6-Quadrates, und zwar so, dass

– in jeder Zeile und jeder Spalte jede der Zahlen genau einmal vorkommt,

– an keiner Stelle Zahlen benachbart sind, die sich um 1 unterscheiden,

– an keiner Stelle Zahlen benachbart sind, von denen eine das Doppelte der anderen ist.

Es gibt mehrere Lösungen.

Welche Summe könnte es sein?

Alexandra berechnet die Summe der natürlichen Zahlen von 1 bis n. Dabei bemerkt sie, dass die Primzahl p diese Summe teilt, aber keinen der Summanden. Welche der folgenden Zahlen könnte gleich n + p sein?

A. 209

B. 217

C. 229

D. 245

E. 269