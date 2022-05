Braucht es ein ganzes Leben, um die Kindheit zu verstehen? Ich glaube, da ist was dran. Obwohl es natürlich etwas Lächerliches hat, wenn man in fortgeschrittenem Alter die Verantwortung für die eigenen Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten immer noch bei seinen Eltern sucht, ist es doch so, dass es dir schwer fällt zu unterscheiden, was dir eingepflanzt wurde und was wirklich du bist.