Schweizer Impfstrategie

Am Dienstag haben die Verantwortlichen von Bund und Impfkommission die erste Impfstrategie für die Corona-Krise vorgestellt. In einer ersten Phase sollen besonders gefährdete Personen sowie ihre Kontakte geimpft werden. Dazu gehören ihre Haushaltsmitglieder, aber auch das Gesundheits- und Betreuungspersonal. Ebenfalls sollen Personen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Gefängnissen oder Heimen prioritär geimpft werden. Nicht vorgesehen ist die Impfung von Schwangeren.

Die Schweiz hat bisher 13 Millionen Impfdosen reserviert. Diese dürften für 6 Millionen Menschen reichen, da jede Person zwei Dosen benötigt. Erwartet wird laut Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle im Bundesamt für Gesundheit, dass der Impfstoff im ersten Halbjahr 2021 in Etappen eintrifft. Die Zulassungsbehörde Swissmedic prüft derzeit Gesuche der Unternehmen Moderna, Pfizer/Biontech und Astra-Zeneca. Weil noch wichtige Daten zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität fehlen, wurden die Impfstoffe bisher aber noch nicht zugelassen, wie der Verantwortliche von Swissmedic vor den Medien sagte. Der rasche Zugang sei wichtig, aber nicht auf Kosten der Sorgfalt. (jbu)