2023 fahren die Bagger auf – Zürcher Hochschulquartier wird grün, Polyterrasse wird ersetzt Kletterpflanzen am Unispital und viele Bäume sollen verhindern, dass das Quartier überhitzt. Die Terrasse vor der ETH wird abgerissen. Liliane Minor

Das neue Hauptgebäude des Unispitals an der Gloriastrasse erhält eine begrünte Fassade. Es soll 2028 fertig sein. Visualisierung: Atelier Bruckney

Die Pläne für den Umbau des Zürcher Hochschulquartiers werden konkreter. Jetzt ist auch klar, wie die Strassen und der Park an der Ecke Rämi-/Gloriastrasse aussehen sollen. Heute Dienstag präsentierten die Verantwortlichen die Pläne, und die sind grün, jedenfalls so grün, wie es mitten in der Stadt halt möglich ist in einem Quartier, das deutlich verdichtet wird.

Am auffälligsten dürfte das neue Hauptgebäude des Unispitals werden. An der Fassade werden Pflanzen hochranken. Aus den Patientenzimmern gesehen, bilden sie einen schmalen grünen Vorhang.