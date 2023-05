2009 – Die Idee

Der Immobilienunternehmer Steff Fischer bekommt den Auftrag, die Untergeschosse an der Lagerstrasse für ein lebendiges Quartier an Klein- und Kulturbetriebe zu vermieten.

2011 – Der Vertrag

Sphères-Gründer Bruno Deckert und Filmemacher Samir unterzeichnen einen Vertrag mit den SBB. Am Anfang steht Deckerts Projektidee «Geld und Geist», wo der freie Austausch von Ideen, Meinungen und Analysen im Mittelpunkt stehen soll. In einem durchlässigen Bar-, Bühnen- und Buchbereich soll dies möglich sein. Samir will ein politisches Forum und ein Multiplexkino verwirklichen.

2014 – Die Planung

Martin Roth wird Geschäftsführer und Projektentwickler. Er kümmert sich um den Bau und die Finanzierung und stellt ein Team zusammen.

2017 – Die Eröffnung

Am 1. September wird das Kosmos pompös eröffnet. Dazu gehören auf 5000 Quadratmetern Fläche sechs Kinosäle mit insgesamt 900 Plätzen, ein Buchsalon, ein Forum, ein Bistro und eine Bar sowie Veranstaltungsräume. Das Haus soll allen offenstehen und die einzelnen Bereiche sich gegenseitig befruchten. Es soll zudem Ort des aktuellen gesellschaftlichen Diskurses sein. Der Bau kostete 17,6 Millionen Franken. 8 Millionen waren mit Eigenkapital finanziert, weitere 8 Millionen Franken steuerten die SBB als Darlehen bei, 1,6 Millionen Franken waren Aktionärsdarlehen.

2019 – Der Streit

An der Generalversammlung eskaliert der Streit zwischen den beiden Gründern Samir und Bruno Deckert. Die Aktionäre teilen sich in zwei Lager. Das Lager um Deckert und Roth gewinnt die Wahl in den Verwaltungsrat knapp. Mit dabei ist auch der PR-Berater Edwin van der Geest. Samir, seine Frau Stina Werenfels und Filmemacher Ruedi Gerber sind nicht mehr im Verwaltungsrat vertreten.

2020 – Die Frauen

Im Vorfeld der Generalversammlung macht das Samir-Lager mobil. Es gelingt ihm knapp, eine fünfköpfige Frauencrew, bestehend aus der Ex-Migros-Kommunikations­chefin Monica Glisenti, Theaterfrau Barbara Ellenberger, Gastronomin Tina Candrian, Filmunternehmerin Esther van Messel und Finanzspezialistin Annelise Wiederkehr, zu installieren. Das Deckert-Lager verkauft alle seine Aktien. In der Folge verlässt Geschäftsführer Martin Roth das Kosmos. Ende Jahr wird Dominique Münch sein Nachfolger.

2021 – Die Stars an Bord

Im Oktober wird Flavia Kleiner neue Kuratorin des Kulturprogramms. Markus Burkhard und Flavia Hiestand übernehmen die Gastronomie und richten sie nachhaltig aus. Zudem übernimmt Frank Braun von der Neugass Kino AG (Riffraff und Houdini) die Programmierung der sechs Kinosäle.

Frühling 2022 – Die Frauencrew geht

Ende April tritt die fünfköpfige Frauencrew des Verwaltungsrats zurück. Auch der Geschäftsführer Dominique Münch geht. Weil keine Nachfolge gefunden wird, übernimmt Alexandra Steinegger interimsmässig. Die Aktionärsversammlung Ende Juni wird vertagt, weil keine Kandidatinnen und Kandidaten für den Verwaltungsrat gefunden werden. Kinderpsychologe François Chappuis hält die Mehrheit der Aktien.

Herbst 2022 – Zweier-Verwaltungsrat

An der ausserordentlichen Generalversammlung Anfang September werden Roberto Feusi und Valentin Diem in den Verwaltungsrat gewählt. Feusi wird Verwaltungsrats­präsident, Diem ist für das gastronomische Konzept zuständig. Am 5. Dezember melden die beiden für das Unternehmen Konkurs an.

Frühling 2023 – Die Suche

Nach dem Konkurs schreiben die SBB das Kulturhaus neu aus. Die Auswahl der künftigen Betreiber dauert länger als erwartet bis Ende Mai 2023. (ema)