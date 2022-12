Geringe Nachfrage erwartet – Das ZVV-Nachtnetz macht an Heiligabend und Weihnachten Pause Über Weihnachten verkehren keine Nacht-S-Bahnen und Nachtbusse im Zürcher Verkehrsverbund: Aus Rücksicht auf das Personal und wegen der vermutlich geringen Nachfrage.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fahren sie noch, am 24. und 25. Dezember aber stehen die Nacht-S-Bahnen und die Nachtbusse des ZVV im Depot.

An Heiligabend und am ersten Weihnachtstag verkehren im Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) keine Nacht-S-Bahnen und Nachtbusse. Grund dafür ist gemäss den Verkehrsbetrieben die zu erwartende sehr geringe Nachfrage in diesen Nächten. In der Nacht von Freitag, den 23. auf Samstag, den 24. Dezember hingegen sind die Nachtnetzlininen regulär in Betrieb.

Das Nachtnetz pausiert in den Nächten vom 24. auf den 25. und vom 25. auf den 26. Dezember wegen der zu erwartenden sehr geringen Nachfrage – in diesem Jahr fallen die Weihnachtsfeiertage auf ein Wochenende – und aus Rücksicht auf das Personal, wie der ZVV mitteilt. Der aktualisierte Fahrplan kann mit der ZVV-App oder online auf zvv.ch aufgerufen werden.

