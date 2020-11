Eine Musikerin kämpft sich zurück – Das zweite Leben der Nadja Zela Während sie ein Konzert spielte, brach ihr Mann zu Hause tot zusammen. Vier Jahre später schildert die Zürcher Sängerin und Gitarristin ihren Weg von der tiefen Trauer zum neuen Album. Thomas Wyss

Neue Musik, neue Ruhe, neue Zuversicht … dennoch, sagt Nadja Zela, werde sie ihr ganzes Leben lang um Badoux trauern. Foto: Sabina Bobst

Was sie jetzt sage, klinge sehr eigenartig, sagt Nadja Zela irgendwann. Irrational, vielleicht auch kindlich, das sei ihr absolut bewusst, und dennoch sei es halt so und ihr wichtig, und darum spiele es keine Rolle, was andere denken würden. Jedenfalls wisse sie gefühlsmässig bis heute nicht, ob Badoux wirklich gestorben sei, und auch wenn es das noch nie gegeben habe, dass jemand einfach plötzlich wieder dastehe, fände sie es sehr schön, wenn es in ihrem Fall so wäre. Ein mildes Lächeln huscht über ihr Gesicht.

Es ist Anfang November, wir sitzen, korrekt distanziert, im wohltuenden Holz des Restaurants Vereinigung in Wiedikon. Beim letzten Beisammensein haben wir uns, die Augen tränenrot, noch umarmen können – es war am 8. November 2016, an der Abdankungsfeier ihres Ehemanns Christophe Badoux.