Betreiber haben Zweifel – Datacenter sollen zum Heizen der Stube verpflichtet werden Kantonsräte wollen, dass die Abwärme von Rechenzentren in Wärmeverbünde eingespeist wird. Das sagen Betreiber aus Opfikon und Rümlang zur Stromsparmassnahme. Astrit Abazi

Dank der Rechenzentren in Opfikon und Rümlang können ab 2025 die Gebäude südlich des Flughafens geheizt werden. Archivfoto: Urs Jaudas

Die digitale Wende bringt einen immensen Stromverbrauch mit sich. Besonders häufig geraten dabei Rechenzentren in die Kritik: Die stattlichen Anlagen können so viel Strom wie eine Kleinstadt verschlingen. Die Hitze, die dabei entsteht, wird von einigen Betreibern wieder genutzt, um umliegende Gebäude zu heizen. Weil das nicht überall geschieht, wollen rund 60 Mitglieder des Kantonsrats dies zur Pflicht machen. Dies würde auch die Datacenter in der Flughafenregion betreffen. Diese haben Vorbehalte, obwohl sie bereits Abwärme nutzen.