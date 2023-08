Datenanalyse zu Katastrophen – Warum Naturkatastrophen weltweit zunehmen – aber die Opferzahlen sinken Waldbrände, Überschwemmungen, Stürme: Zurzeit erreichen uns fast täglich Meldungen von Naturkatastrophen. Nur ein Zufall? Wir haben uns die Daten angeschaut. Yannick Wiget Mathias Lutz

Muss vor den Flammen fliehen: Ein Einwohner von Gennadi auf der griechischen Insel Rhodos während der verheerenden Waldbrände Ende Juli. Foto: Petros Giannakouris (AP, Keystone)

Waldbrände in Hawaii und Griechenland, Überschwemmungen in Norwegen, Österreich und Slowenien, ein Taifun in Südkorea, der Supersturm in La Chaux-de-Fonds und der Bergsturz in Brienz: Regelmässig erreichen uns in letzter Zeit Meldungen über Naturkatastrophen. Ist das nur eine zufällige Häufung? Nein, der Blick in die Statistik zeigt etwas anderes.