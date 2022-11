Der 34-jährige David Khalat, hier vor zwei Kunstwerken von Charlotte Herzig, leitet seit fünf Jahren die Edition VFO, nun ist er mit dem Verein in den Kreis 5 gezogen.

Der 34-jährige David Khalat, hier vor zwei Kunstwerken von Charlotte Herzig, leitet seit fünf Jahren die Edition VFO, nun ist er mit dem Verein in den Kreis 5 gezogen.

Verein für Originaldruckgraphik – das klingt erst mal sperrig. Was macht der VFO eigentlich?

Er hat sich auf das Medium Druckgrafik spezialisiert, weil der klassische Druck oft vernachlässigt wird, denn er ist in der Produktion relativ teuer. Und es geht lange, bis man die Drucktechnik handwerklich gut beherrscht. Gleichzeitig ist die Idee hinter dem Druck natürlich auch, dass er meistens mehrfach hergestellt wird und so in der breiten Gesellschaft platziert werden kann. Bei uns gibt es ab einigen Hundert Franken Originalwerke zu kaufen.