EHC unterliegt dem Rekordmeister 1:5 – Davos vermiest Kloten das Jubiläumsspiel Der Zürcher Club feiert seinen 88. Geburtstag, doch der Mannschaft misslingt der Auftritt gegen den HCD. Bereits nach drei Minuten ist die Stimmung am Schluefweg gedämpft. Dominic Duss

In der zweiten Minute bereits erstmals bezwungen: Kloten Goalie Sandro Zurkirchen muss das 0:1 durch Michael Fora hinnehmen. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)

Nach der Partie gönnen sich manche Kloten-Fans noch ein Bierchen im oder vor dem Stadion. Sie stossen an auf den EHC, der am 3. Dezember 1934 gegründet wurde und seinen 88. Geburtstag begeht. Doch resultatmässig gibt es für den Anhang der Zürcher nichts zu feiern. Denn der HC Davos ist in diesem Jubiläumsspiel der Party-Crasher, Kloten verliert 1:5 und hinterlässt über weite Strecken keinen guten Eindruck. Die Choreo vor Spielbeginn auf den Rängen ist im Nu verblasst.

Die Bündner machten schnell klar, dass sie nicht zum Geschenkeverteilen ins Unterland gekommen sind. Nach nur 108 Sekunden lag der EHC bereits in Rückstand. Fora setzte sich gegen Verteidiger Kindschi durch und dämpfte die Stimmung in der Arena erstmals. Lediglich 23 Sekunden später musste EHC-Goalie Sandro Zurkirchen bereits zum zweiten Mal hinter sich greifen. HCD-Topskorer Stransky verwertete seinen eigenen Abpraller.

Es war ein Startdrittel zum Vergessen für den EHC, wenig passte zusammen. Auch im ersten Powerplay gegen das beste Unterzahl-Team der Liga konnte er keinen Druck aufbauen. Als Corvi in der 17. Minute auf 3:0 für den Rekordmeister erhöhte, zeichnete sich ein schwarzer Abend für den Jubilar ab.

2:5 wegen Offside aberkannt

Jeff Tomlinson setzte zum zweiten Mal in dieser Saison sechs Ausländer als Feldspieler ein, der finnische Keeper Juha Metsola war überzählig. Sonst hätte der kanadische Headcoach nach dem 0:4 (24.) durch Wieser wohl einen Goaliewechsel vollzogen. Denn Zurkirchen, der im November noch die beste Fangquote der National League ausgewiesen hatte, machte beim Schuss ins weite Eck wieder nicht die beste Figur. Doch Tomlinson ersparte Junior Niels Riesen (19) eine schwierige Premiere in der höchsten Liga.

Der EHC-Topskorer bringt wie immer viel Tempo in die Offensive. Doch weil viele Pässe auf ihn zu ungenau ausfallen, kommt er zu oft nicht richtig in Fahrt. Sehenswert ist sein zwölfter Saisontreffer. In der 30. Minute bleibt dem Kanadier bleibt genug Zeit, um sich den Puck für einen gezielten Schuss zurechtzulegen. Kurz vor der zweiten Pause erntet Ang für einen Versuch aus spitzem Winkel Szenenapplaus. David Reinbacher

Für das Spiel gegen den Rekordmeister haben sich 27 (!) Scouts angemeldet. Ihre Augen sind vor allem auf das Klotener Verteidiger-Talent gerichtet. Doch wie seinen Teamkollegen gelingen auch dem 18-jährigen Österreicher nur wenig Aktionen. Teilweise wirkt er etwas nervös. Immerhin steht er bei keinem Gegentreffer auf dem Eis, dafür als Ang das 1:5 erzielt.



Matej Stransky

Der Tscheche stellt seine Torschuss-Qualitäten unter Beweis. Das 2:0 nach nur 131 Sekunden bereitet er selber vor. Vor seinem Treffer zum 4:0 bringt der HCD-Topskorer Sandro Zurkirchen mehrmals arg in Bedrängnis. Der EHC-Torhüter kann zuerst klären, ist danach allerdings machtlos bei der Direktabnahme des 29-Jährigen, der am Ende als bester Davoser ausgezeichnet wird.

Kloten musste in der ersten Unterzahl gar den fünften Gegentreffer hinnehmen, erneut reüssierte Stransky. Etwas Hoffnung keimte auf, als Jonathan Ang bei Spielmitte das 1:5 gelang. Der platzierte Schuss des Topskorers war für Aeschlimann unhaltbar. Es folgten die besten zehn Minuten der Zürcher. In der 34. Minute bejubelten sie das vermeintliche 2:5, denn der Treffer wurde nach einer Coaches Challenge der Gäste wegen Abseits aberkannt. Eric Faille, Flurin Randegger und Ang vergaben bis zur zweiten Pause je eine Möglichkeit.

Zwei weitere Powerplays ohne Treffer

Im Schlussdrittel fiel kein Tor mehr. Davos musste nicht, Kloten konnte nicht. Miro Aaltonen scheiterte einmal an Aeschlimann und im Boxplay war das Zuspiel des Finnen bei einem Konter auf Ang zu ungenau. Zweimal konnte Kloten noch Powerplay spielen, doch der HCD erledigte seine Defensivarbeit einmal mehr hervorragend. Den Bündnern ist die Revanche nach dem 2:5 von Mitte Oktober am Schluefweg gelungen, dem EHC der Jubiläumsabend misslungen. Er war phasenweise überfordert mit der schnellen Spielweise des HCD und tat sich wie schon in den letzten vier Begegnungen schwer mit dem Toreschiessen.

Telegramm: Infos einblenden Kloten - Davos 1:5 (0:3, 1:2, 0:0) Stimo-Arena. 7268 Zuschauer. Tore: 2. (1:48) Fora 0:1. 3. (2:11) Stransky 0:2. 17. Corvi (Nordström) 0:3. 24. Wieser 0:4. 28. Stransky (Corvi, Nordström/Ausschluss Ness) 0:5. 30. Ang 1:5. Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kloten, 4-mal 2 Minuten gegen Davos. Kloten: Zurkirchen; Kellenberger, Reinbacher; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Nodari, Kindschi; Schmaltz, Randegger; Ruotsalainen, Aaltonen, Schreiber; Ang, Faille, Marchon; Simic, Lindemann, Meyer; Loosli, Ness, Obrist. Bemerkungen: Kloten ohne Altorfer, Bougro, Metsola, Spiller (alle überzählig), Steiner (verletzt), Dostoinov (krank), Capaul (abwesend), Deussen (EHC Winterthur). – 34. Tor Ruotsalainen nach Coaches Challenge HCD aberkannt (Offside).

Am Sonntagnachmittag ist der EHC in Rapperswil-Jona zu Gast. Die Spieler haben weniger als 18 Stunden Zeit, um die Niederlage zu verarbeiten. Gegen die Lakers konnte Kloten in dieser Saison noch nicht punkten. Das Startspiel ging daheim 1:4 verloren und am Obersee musste sich der Aufsteiger 2:4 geschlagen geben.

