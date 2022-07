Verhaftung in Zürich – Dealerspur führt zu zwei Einbrechern Bei einer Hausdurchsuchung im Kreis 10 stiess die Polizei auf einen Mann mit Diebesgut. Insgesamt nahm sie drei Männer fest.

Die Kantonspolizei fand in der Wohnung in Zürich-Höngg ein neues E-Bike, ein fremdes Portemonnaie sowie ein gestohlenes Firmenlaptop. Foto: Keystone/Gaetan Bally

Die Kantonspolizei Zürich verhaftete am vergangenen Montag in einer Wohnung in Zürich 10 einen Betäubungsmittelhändler und zwei Männer, welchen Diebstähle sowie Einbruchdiebstähle zur Last gelegt werden.

Aufgrund von Hinweisen, wonach in einem Wohnquartier im Stadtkreis 10 mit Betäubungsmitteln gehandelt werden soll, überwachten Fahnder das bezeichnete Gebiet. Dabei beobachteten die Polizisten einen Mann beim Verlassen eines Wohnhauses. Bei der Kontrolle des 50 Jahre alten Libanesen fand die Polizei eine kleine Menge Kokain. Darauf veranlasste die Kantonspolizisten bei der Staatsanwaltschaft einen Hausdurchsuchungsbefehl für die verdächtige Wohnung.

Gestohlene Objekte in der Wohnung

In der Wohnung befanden sich zwei Sudanesen im Alter von 54 und 35 Jahren. Während der Durchsuchung der Räumlichkeiten betrat ein 34-jähriger Ägypter die Wohnung. Dieser führte ein neuwertiges, hochpreisiges E-Bike, ein fremdes Portemonnaie sowie ein Firmenlaptop mit sich. Abklärungen ergaben, dass das E-Bike gleichentags in der Stadt Zürich entwendet worden war. Das Portemonnaie wurde ebenfalls am gleichen Morgen in Zürich aus einem Fahrzeug gestohlen und der Laptop wurde vor einigen Tagen bei einem Einbruchdiebstahl in eine Baustellenbaracke entwendet. Erste Ermittlungen ergaben, dass mutmasslich der jüngere Sudanese zusammen mit dem Ägypter die Vermögensdelikte begangen haben dürfte, während der ältere Sudanese aus der Wohnung Kokain verkaufte.

Der mutmassliche Drogenhändler wurde nach der polizeilichen Einvernahme aus der Haft entlassen. Die beiden anderen Männer sind der Staatsanwaltschaft zugeführt worden. Das sichergestellte Deliktsgut wurde den Eigentümern zurückgegeben.

ema

Fehler gefunden?Jetzt melden.