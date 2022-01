Wie ein KMU erpresst wurde – «Dear customer, this is a shit day for you»

Erpressung im Internet – «Dear customer, this is a shit day for you» Cyberkriminelle machen Jagd auf KMU. Ein Betroffener aus dem Baselbiet erzählt, wie die Attacke auf sein Geschäft ablief und was nach der Lösegeldzahlung passiert ist. Nina Jecker

Cyberkriminelle haben immer häufiger KMU und Gemeindeverwaltungen im Visier, die sie über Monate ausspionieren. Foto: iStock

Es war ein früher Morgen im November 2020. KMU-Inhaber Markus Graber (Name geändert) betrat sein Büro in einer Baselbieter Gemeinde und startete den Computer. Als er gerade seinen Benutzernamen eintippen wollte, erschien auf dem Bildschirm plötzlich ein Schreiben – und nichts ging mehr. «Dear customer», stand da, «this is a shit day for you. All your files have been encrypted.» In diesem Moment war Graber klar, was er vor sich hatte: Erpresser hatten die Daten seines Unternehmens mit rund 40 Mitarbeitenden verschlüsselt. Er las weiter.

Innerhalb einer Woche solle er rund 100’000 Franken in verschiedenen Kryptowährungen an die Kriminellen überweisen, um den Zugang zu seinen Dateien und Systemen zurückzubekommen. Andernfalls würde alles gelöscht. Er müsse nicht meinen, eine frei zugängliche Entschlüsselungssoftware könne das für ihn erledigen, schrieben die Kriminellen, «we know our shit» – wir wissen, was wir da tun.