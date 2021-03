FCB-Machtkampf auf Hochtouren – Degen erklärt sich zum Sieger – Burgener widerspricht In einer Medienmitteilung erklärt sich David Degen zum neuen Besitzer des FC Basel, obwohl es gar nicht zur Abstimmung kam. Grund ist eine superprovisorische Verfügung, die Burgener noch mehr unter Druck setzt. Oliver Gut UPDATE FOLGT

David Degen sieht sich als neuen FCB-Besitzer – Bernhard Burgener will das nicht wahrhaben. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus).

Irgendwann um 17 Uhr überschlagen sich am späten Montag Nachmittag oder frühen Montag Abend die Ereignisse. Erst ruft sich David Degen im Nachgang an eine Verwaltungsratssitzung der FC Basel Holding AG zum neuen Besitzer des FC Basel aus. Dann kontert Bisher-Besitzer Bernhard Burgener im Namen des FC Basel auf der Club-Homepage. Unmissverständlich wird dort festgestellt, dass im Machtkampf um den Basler Fussball-Club noch gar nichts entschieden sei, zumal es in besagter Sitzung nicht zur Abstimmung über einen Verkauf von Burgeners Holding-Aktienpaket an David Degen gekommen ist.

Der Club (oder vielmehr Burgener?) hält fest: «Entgegen der Medienmitteilung von David Degen erfolgte keine Aktienübertragung von Bernhard Burgener an David Degen. Der Verwaltungsrat wird dazu zu gegebener Zeit weiter informieren und bedauert die Vorgehensweise von David Degen.»

Was ist passiert? In Erwartung, dass Bernhard Burgener und die ihm freundschaftlich verbundenen weiteren Holding-Verwaltungsräte Peter von Büren und Karl Odermatt einem Verkauf an Degen trotz juristisch klaren Argumenten ihre Zustimmung verweigern, wurde vorgesorgt: Degen erstellte nicht nur bei Wirtschaftsrechtsprofessor Hans-Ueli Vogt ein Gutachten zur Frage, wer bei der betreffenden Abstimmung in den Ausstand treten muss, das zu seinen Gunsten ausfiel. Sondern seine Anwälte erwirkten beim Zivilgericht Basel-Stadt auch eine superprovisorische Verfügung gegen einen Verkauf der Burgener-Aktien an die Basel Dream & Vision AG.

Dieser wurde am frühen Montag Nachmittag stattgegeben. Sie besagt, dass Burgener seine Aktien in der gegenwärtigen Situation einzig an Degen und damit nicht an eine Drittpartei veräussern kann.

Das Degen-Team hatte gehofft, mit diesen Aktionen Burgener dazu zu bringen, in der Holding-Sitzung klein bei zu geben und dem Verkauf an den Minderheitsaktionär zuzustimmen. Doch Burgener scheint nicht daran zu denken: Er sieht den Holding-Verwaltungsrat in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt und verweist auf eine im Raum stehende Verhandlung am Zivilgericht Basel-Stadt.

Damit ist – wenn auch anders als erwartet – bisher das geschehen, was von dieser Zeitung prognostiziert worden war: Burgener hat unterstrichen, dass er nicht bereit ist, den FC Basel in die Hände von David Degen zu legen. Und es hat ein Rechtsstreit begonnen, von dem nicht absehbar ist, wie lange er dauert.

Sollte keine der beiden Parteien vorzeitig die Segel streichen, befindet sich der Club in einem Schwebezustand, der dessen Entwicklung bestimmt nicht zuträglich ist.

