Neue Corona-Variante – Delta-Mutation ist 10 Prozent ansteckender Eine neue Virusvariante breitet sich vor allem in Grossbritannien aus. Aber auch Israel reagiert nervös. Die Untervariante heisst AY.4.2. Peter Münch und Berit Uhlmann

Unterform von Delta beunruhigt Grossbritannien: Ein Corona-Patient wird in ein Londoner Spital gebracht. Bild: Andy Rain (Keystone)

In der Beobachtung von Corona-Virusvarianten ist Grossbritannien einer der weltweiten Vorreiter. So kam aus dem Land auch jene Nachricht, die nun einige Fachleute aufhorchen lässt. In jüngster Zeit verbreitet sich eine Unterform der Deltavariante in England, teilte die neu gegründete Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency in ihrem jüngsten Bericht mit. Demnach wurde die Subvariante namens AY.4.2 zuletzt in etwa sechs Prozent der untersuchten Proben gefunden – Tendenz steigend.

Sehr viel ist über diese AY.4.2 allerdings nicht bekannt. Der Subtyp vereint zwei Mutationen im Stachelprotein des Virus, die man bereits seit längerem kennt – und die bisher nicht durch besorgniserregende Eigenschaften auffielen. «Keine der beiden Mutationen ist a priori ein naheliegender Kandidat für eine erhöhte virale Übertragbarkeit», sagt Francois Balloux, Leiter des Instituts für Genetik am University College London: «Aber wir haben gelernt, dass Mutationen unterschiedliche, manchmal unerwartete Auswirkungen in verschiedenen Stämmen haben können.»