Interview nach Attacke – «Dem Bären geht es gut» – wie es dem Tierfilmer nach dem Angriff geht Andreas Kieling wurde in Rumänien von einem Braunbären schwer verletzt. Er sagt, warum er das Tier versteht – und warum er im Fernsehen furchtloser wirkt, als er ist. Marcel Laskus

Tierfilmer Andreas Kieling nach dem Bärenangriff: «Es geht mir wieder besser.» Foto: PD

Gut zwei Wochen ist es her, da wurde der Tierfilmer Andreas Kieling in den rumänischen Karpaten von einem Braunbären attackiert. Nach dem Angriff meldete sich der 63-Jährige bei Facebook per Video zu Wort und sagte: «Dem Bären geht es gut.» Die Bilder wiederum zeigten, wie es ihm selbst ging: nicht ganz so gut. Er wurde bei dem Angriff verletzt.