Grösste Streitmacht der Welt – Dem US-Militär fehlt der Nachwuchs Die Rekrutierungszahlen brechen ein und erschweren künftige Kriege. Die Ursachen sind vielfältig – und schwer zu beheben. Martin Suter

Die US-Armee erlitt die schlimmste Rekrutierungslücke in Jahrzehnten: Angehörige der Nationalgarde in Washington. Foto: Nathan Howard (Getty Images)

Überall in den USA flatterten am Dienstag die Flaggen, und am Himmel explodierte das Feuerwerk. Admiral James Stavridis sorgte sich allerdings ausgerechnet am Nationalfeiertag um die Zukunft seines Landes. In einem Kommentar schrieb der hochdekorierte Ex-Militär, Berater und häufige Fernsehgast: «Die Rekrutierungsprobleme des US-Militärs stellen eine Krise der nationalen Sicherheit dar.»