«Wir tragen eure Krise nicht» – Polizei beendet unbewilligte Demo im Kreis 4 Etwa 200 Menschen protestierten für bessere Bedingungen in der Pflegebranche und eine gerechte Verteilung der Covid-19-Impfstoffe. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Kevin Brühlmann

Foto: Sabina Bobst Foto: Sabina Bobst 1 / 2

Nähe Bullingerplatz, mitten in Zürich. Samstag um 15 Uhr. Ungefähr 200 Menschen haben sich zum Protest versammelt. Sie halten grosse weisse Stofftücher hoch, auf denen mit roter Farbe Sprüche gemalt sind. Auf einem Tuch ist zu lesen: «Wir tragen eure Krise nicht».

Zum Protest aufgerufen hat ein gleichnamiges Kollektiv. Laut eigenen Angaben «ein linker, widerständiger, revolutionärer Zusammenschluss aus Zürich».

Eigentlich sollte die unbewilligte Demonstration am Hardplatz starten, die Polizei hat das Gebiet jedoch grossräumig abgesperrt und war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Daraufhin reorganisierten sich die Demonstranten in den umliegenden Gebieten. Ein Mann und eine Frau wurden festgenommen. Laut Aktivisten hat die Polizei Gummischrot eingesetzt.

Streit zwischen Rykart und Fehr

In Zürich sind Demonstrationen mit mehr als 15 Personen nach wie vor verboten. Es ist kein Geheimnis, dass die Stadtzürcher Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) das Verbot aufheben möchte, aber seit Wochen beim Kanton aufläuft (Lesen Sie hier mehr über den Streit zwischen der Stadt und dem Kanton.)

Rechtlich basiert das Verbot auf einem Beschluss des Bundesrats. Demnach sind Grossveranstaltungen verboten. Politische Kundgebungen aber dürfen stattfinden, weil dem Bundesrat das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit wichtig ist. Doch Kantone können dieses Grundrecht einschränken, «wenn die epidemiologische Lage dies erfordert». Also wenn das Virus ausser Kontrolle zu geraten scheint. Und so hält der kantonale Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) am Demonstrationsverbot fest. Zum Ärger von Karin Rykart.