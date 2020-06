Aufruf zu Protestmarsch

Angestossen durch die antirassistischen Proteste in den USA, haben linke Kreise am Freitag dazu aufgerufen, heute um 14 Uhr einen Umzug durch die Bahnhofstrasse zu veranstalten. Später wurde der Aufruf korrigiert. Neu soll vor dem Rathaus demonstriert werden, wobei es nicht nur um Rassismus gehen soll, sondern auch um die Anliegen der Kurden in Syrien.