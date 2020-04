Einschränkung von Grundrechten – Demonstrieren verboten Die Zürcher Stadtpolizei unterbindet wegen der Pandemie politische Aktionen jeder Art. Das Bundesamt für Gesundheit sagt: Es gäbe Handlungsspielraum. Corsin Zander

Abgesperrt: Demonstranten der Autodemo am 18. März werden eingekesselt und gebüsst. Sie wollten für Solidarität mit Flüchtlingen demonstrieren. Foto: Samuel Schalch

Am 1. Mai zeigt sich eindrücklich, wie die Corona-Verordnung die Grundrechte einschränken kann. Normalerweise ziehen am Tag der Arbeit weit über 10’000 Menschen durch Zürichs Strassen. In diesem Jahr ist alles anders. Das 1.-Mai-Komitee hat entschieden, die Demonstration sowie das traditionelle mehrtägige Fest abzusagen.