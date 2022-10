US-Kongresswahlen – Den Demokraten laufen die Frauen davon Kurz vor den Wahlen fürs Repräsentantenhaus und den Senat sinken die Umfragewerte der Partei von Präsident Biden – und die Republikaner werden stärker und stärker. Das liegt vor allem an den Themen. Christian Zaschke aus New York

Umworbene Frauen: US-Präsident Biden spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Washington zum Recht auf Abtreibung. Foto: Anna Moneymaker (Getty Images via AFP)

Es ist Umfrage-Zeit in den USA, in weniger als drei Wochen stehen die Kongresswahlen an, weshalb die Institute derzeit quasi im Stundentakt neue Erhebungen publizieren. Den Demokraten dürfte mit jeder neuen Veröffentlichung mulmiger zumute werden, denn auch wenn die exakten Zahlen sich von Umfrage zu Umfrage unterscheiden, ist in allen ein klarer Trend zu erkennen: Die Republikaner werden stärker und stärker.