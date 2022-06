Neue Ausstiegshilfen – Den Limmatböötlern wird am Höngger Wehr geholfen Als Sofortmassnahme installiert das Tiefbauamt der Stadt zwei neue Ausstiege. Eine definitive Lösung wird für 2025 in Aussicht gestellt.

Bei grossem Andrang kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen: Limmatböötler beim Höngger Wehr. Foto: Urs Jaudas

Der Ausstieg für Limmatböötlerinnen und Limmatböötler am Höngger Wehr soll sicherer werden. Das Tiefbauamt der Stadt Zürich baut per sofort zwei Ausstiege und ruft während der Bauzeit von rund fünf Wochen zu besonderer Vorsicht auf.

An sonnigen Tagen stauen sich die Gummiboote beim Höngger Wehr und es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen. Um den Ausstieg sicherer zu gestalten, hat das Tiefbauamt im vergangenen Jahr ein Projekt gestartet. Doch die Machbarkeitsprüfung zeigte, dass dies in dem Gebiet mit Natur- und Grundwasserschutz frühestens 2025 umgesetzt werden könnte, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Zur Überbrückung werden nun Sofortmassnahmen umgesetzt und das Tiefbauamt baut zwei Ausstiege. Auf der linken Flussseite wird unter der Europabrücke eine provisorische Holztreppe erstellt und der bestehende Steg vor der Rampe am Wehr wird für den zweiten Ausstieg verlängert, wie es in der Mitteilung heisst. Rund 90 Meter nach dem Wehr sorgt eine neue Treppe für den sicheren Wiedereinstieg.

SDA

