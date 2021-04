Die Detektive von Swissmedic – Den Nebenwirkungen der Corona-Impfung auf der Spur Bei ungewöhnlichen Symptomen beginnt ihr Einsatz: Ein exklusiver Einblick in die Arbeit der Ärzte, die Verdachtsmeldungen bei der Schweizer Heilmittelbehörde untersuchen. Catherine Boss , Roland Gamp

Ungefähr eine Meldung auf 1000 Dosen: Eine Moderna-Impfung wird im Impfzentrum Basel vorbereitet. Foto: Dominik Plüss

Um 3 Uhr in der Nacht fangen die Beine der Seniorin an zu jucken. Als sie am Morgen nachsieht, findet sie verschiedene rote Stellen mit kleinen Bläschen. Starke Schmerzen bereitet der Ausschlag zwar nicht, er wäre wohl bald verheilt. Trotzdem meldet sich die Betagte bei ihrem Arzt. Denn keine 24 Stunden vor dem Ausbruch hatte sie ihre erste Corona-Impfung erhalten. Und so landet der Fall im Postfach von Stefan Schulz.

Der 51-jährige Facharzt für innere Medizin ist einer von fünf Ärztinnen und Ärzten der Schweizer Heilmittelbehörde Swissmedic, die Verdachtsmeldungen über Nebenwirkungen von Covid-Vakzinen prüfen. Eigentlich heisst er nicht Schulz. Doch Swissmedic will seine Clinical Reviewer, wie man die ermittelnden Ärzte nennt, vor Anfeindungen der Impfkritiker schützen. Daher wird sein richtiger Name nicht genannt.