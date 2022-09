Exklusives Wohnen am Zürichberg – Den Porsche gibts zur Wohnung gratis dazu Eine Immobilienfirma lockt Kundschaft mit einem aussergewöhnlichen Angebot an. Vorbild sind ähnliche Deals aus London und Dubai.

Funktioniert auch mit Strom: Ein Porsche dieser Marke gibts beim Kauf der Wohnung gratis dazu. Foto: PD/Porsche.com

Ein Neubau mit acht 4,5- und 5,5-Zimmer-Wohnungen – das allein ist in Zürich ein attraktives Angebot. Beim Projekt «Symphony 11» handelt es sich allerdings um Objekte der gehobenen Preisklasse am Zürichberg. Eine 4,5-Zimmer-Attika-Wohnung mit 145 Quadratmetern und Dachterrasse kostet laut einem Artikel der «Handelszeitung» 4,8 Millionen Franken.

Aussergewöhnlich ist allerdings nicht der Preis, sondern die Gratisbeigabe: Wer sich zum Kauf einer Wohnung entscheidet, bekommt einen Porsche geschenkt. Konkret handelt es sich gemäss «Handelszeitung» um einen Taycan 4S, eine 530-PS-Elektro-Variante des Sportwagens, der in vier Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Im Handel koste er 130’000 Franken.

Den Parkplatz fürs Auto hingegen gebe es nicht gratis. Dieser koste 80’000 Franken extra.

Verkäufer will Porsche-Fans zusammenbringen

«Für uns ist diese Art von Verkauf neu», sagt Leslie Schibler vom zuständigen Immobilienunternehmen Walde gegenüber der «Handelszeitung». Der Auftraggeber habe dies so gewünscht. «Der Verkäufer orientiert sich am ausländischen Modell und versucht auf diese Weise, Menschen mit gleichen Interessen anzusprechen – in diesem Fall Porsche-Fans – und diese in einer Stockwerkeigentümerschaft zusammenzubringen.»

Was derzeit am Zürichberg angeboten wird, ist nämlich andernorts bereits gang und gäbe. So gebe es beispielsweise in der Aston Martin Residence in Miami zum Erwerb einer Eigentumswohnung ab 5 Millionen einen Aston Martin DBX oder DB11 dazu. Auch in London und Dubai existieren bereits ähnliche Deals. Dort seien Lamborghini beim Wohnungskauf im Preis inbegriffen.

tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.