Kambundji startet am Mittwoch in die Saison

Der Rahmen ist schon fast intim, wenn Mujinga Kambundji heute Abend in die Saison startet: Die WM-Dritte ist in Langenthal über 100 und 200 m gemeldet, und gemäss geltendem Schutzkonzept findet dieses Meeting ohne Zuschauer statt. Nach der Verschiebung Olympias und der EM-Absage hat sich Kambundji entschieden, erst im August Wettkämpfe zu bestreiten, und hat dementsprechend das Training aufgebaut. Dass sie in Bern am Citius-Meeting nicht teilgenommen hat, wurde ihr mancherorts als Kneifen ausgelegt. «Ich wollte keineswegs Ajla Del Ponte aus dem Weg gehen», sagt sie, «im Gegenteil, ich finde es cool, dass sie so schnell ist, das gibt spannende Schweizer Meisterschaften.» Del Ponte war die 100 m vor einem Monat in Bulle in 11,08 gelaufen.

Die Rennen in Langenthal sollen für Kambundji das Warm-up für das Diamond-League-Meeting nächster Woche in Monaco sein. Und nicht nur für sie. Auch Hürden-Rekordhalter Jason Joseph tritt heute an, auf der schnellen Langenthaler Bahn dürfte er seine Marke von 13,34 Sekunden erneut attackieren. (mos)