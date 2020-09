Aus dem Bezirksgericht Zürich – Den Tätern auf Schritt und Tritt gefolgt Erstmals wird eine mutmassliche «Pink Panther»-Bande ausgehorcht – und dadurch wohl ein Raubüberfall verhindert. Die Verteidiger verlangen trotzdem Freisprüche. Thomas Hasler

Minuten vor dem gemäss Anklage geplanten Raubüberfall: Ein mutmassliches Mitglied der «Pink Panther»-Bande wird in Lugano verhaftet. Foto: tio.ch

Die 29-seitige Anklageschrift enthält Details, die man in dieser Form in solchen Texten selten findet: «Am 4. Februar 2018 fuhr (…) um 10.18 Uhr mit dem Personenwagen Fiat 500L via den Grenzübergang ‹Ligornetto-Clivio› nach Mailand, entwendete an der Via Farcorida ab einem dort abgestellten Motorrad das italienische Kennzeichen ‹DA-27244› und kehrte um 16.16 über den Grenzübergang Chiasso in die Schweiz zurück.»