Olaf Scholz’ Frau – Den Teufel wird sie tun Britta Ernst ist selbst eine erfolgreiche Politikerin, «First Lady» des nächsten Kanzlers will sie nicht sein. Aber das ist leichter gesagt als getan. Dominique Eigenmann aus Berlin

Erfolgreiches Paar: Britta Ernst, SPD-Bildungsministerin in Brandenburg, mit Ehemann Olaf Scholz, ab Mittwoch deutscher Bundeskanzler. Foto: Thomas Imo (Imago Images/Photothek)

Olaf Scholz spricht von Britta Ernst gern als der «Liebe meines Lebens». «Ich liebe meine Frau – und das ist das Wichtigste in meinem Leben», sagte er der «Bild»-Zeitung. Der Frauenzeitschrift «Brigitte» verriet er, dass er ohne sie ein ganz anderer Mensch wäre – und dank ihr jedenfalls ein besserer sei.

Anhand des wenigen, was über das Leben des Paars bekannt ist, lässt sich vermuten, dass sie ihn stärker geprägt hat als umgekehrt. Bis Mitte 30 war Scholz etwa hoffnungslos unsportlich. «Olaf, so geht es nicht weiter mir dir», sagte Ernst, eine leidenschaftliche Läuferin, damals. «Du musst etwas für deine Fitness tun.» Da fing Scholz an zu joggen, später auch zu rudern, heute sieht er drahtiger aus denn je. Auch auf den Kilimandscharo schickte sie ihn einmal, in Bildungsurlaub sozusagen.