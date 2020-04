Bezirksgericht Horgen – Den Velodiebstahl am Telefon verraten Die drei Männer, die Velos im Wert von über 400’000 Franken gestohlen haben, sind zu Freiheitsstrafen zwischen 12 und 48 Monaten verurteilt worden. Thomas Hasler

Wertvolle Beute: Die Diebesbande konzentrierte sich auf teure Bikes. Foto: zVg

Wenn man solche Beweise hat, kann man sich die Hände reiben. Da ruft der 39-jährige Lette am frühen Morgen des 16. Mai 2018 seinen 32-jährigen Bruder an. Detailliert schildert er ihm, wie der Diebstahl von 35 Luxusfahrrädern im Wert von 207’000 Franken aus einem Velogeschäft am linken Zürichseeufer abgelaufen ist. Er vergisst nicht einmal zu schildern, wie der Transporter, mit dem die Beute in eine eigens gemietete Halle im deutschen Weinheim transportiert wurde, zunächst im Dreck stecken blieb.