Zukunft des Pfauens in Zürich – Der 94 Jahre alte Saal soll weg Aussen gleich, innen neu: Der Stadtrat will das Schauspielhaus umfassend erneuern. Ein Grossteil der historischen Innenräume ging verloren. UPDATE FOLGT

An der Fassade soll sich wenig ändern: Der Pfauen am Heimplatz. Foto: Reto Oeschger

Schon in zehn Jahren soll es aufgehen, das erneuerte Schauspielhaus am Heimplatz. Von aussen wird das Gebäude fast gleich aussehen wie heute. Innen hingegen liesse sich der Pfauen nicht wiedererkennen, fast alles wäre neu: die Bühne, der grosse Saal, das Foyer.

So jedenfalls will es der Stadtrat. Nach einer zusätzlichen Prüfung bekräftigt er seinen Wunsch, das Theater umfassend zu erneuern. Ein bedeutender Teil der historischen Substanz würde damit wegkommen. Gemeinderat und Stimmbevölkerung müssen dieses Vorgehen noch bewilligen.

Keine Radikallösung

Unbestritten ist: Das Gebäude aus dem Jahr 1889 benötigt eine Sanierung. Die Haustechnik befindet sich in einem schlechten Zustand. Ein Teil des Publikums hört und sieht kaum, was auf der Bühne läuft. Im Foyer und hinter der Bühne wird es schnell eng.

In einem ersten Schritt hat der Stadtrat den historischen Wert des Gebäudes einordnen lassen und festgelegt, was es alles braucht, um das Theater in Zukunft erfolgreich betreiben zu können. Danach prüfte er unterschiedlichste Möglichkeiten, wie es mit dem Pfauen weitergehen könnte. Drei radikale Lösungen verwarf er: einen Neubau am bisherigen Ort (zu ahistorisch), einen Neubau an einem anderen Ort (die Lage am Heimplatz ist perfekt) und eine historische Rekonstruktion des heutigen Gebäudes (widerspricht dem Denkmalschutz).

Sanft sanieren lohne sich nicht

Genauer untersuchen liess er vier Sanierungsvarianten innerhalb des bestehenden Gebäudes. Bei der sanftesten wäre die heutige Raumaufteilung gleich geblieben. Zur Auswahl stand auch, die Pfeiler im grossen Saal, der aus dem Jahr 1926 stammt, zu entfernen. Dies hätte die Sicht verbessert. Drei Varianten hätten einen Teil der historischen Innenräume erhalten.

Der Stadtrat bevorzugt die vierte Möglichkeit, die einer teilweisen Entkernung gleichkommt. Der Innenraum wird fast komplett neu gestaltet, der bisherige Saal, die Bühne und das Foyer würden abgerissen.

Die anderen drei Varianten hätten zusätzlichen Platz gebraucht von benachbarten Grundstücken. Viele Nachteile und Einschränkungen der heutigen Situation würden bestehen bleiben, schreibt der Stadtrat. Die «umfassende Erneuerung» biete mit Abstand den «höchsten Nutzwert». Zuschauersaal und Bühne könnten optimal aufeinander abgestimmt werden, alle Plätze profitierten von guter Sicht und und guter Akustik. Die Bühnentechnik entspräche dem neusten Stand.

Die Zerstörung des Saals aus dem Jahr 1926 bedauert der Stadtrat. Auch das Rekursrisiko liegt höher, da der Ausbau einen Gestaltungsplan nötig machte. Mit 115 Millionen Franken käme die Erneuerung hingegen günstiger als alle Sanierungsvarianten.

Die SVP hat keine Freude

Schon vor zwei Jahren präsentierte die Stadtregierung den Ersatz des Innenraums als beste Lösung. Der Heimatschutz kritisierte die geplante Zerstörung. Der Gemeinderat unterstützte die Forderung, sanftere Sanierungsansätze zu prüfen. Der Stadtrat hat dies nun nachgeholt. Und ist zum gleichen Resultat gekommen. In einem Communiqué hat die SVP ihr Missfallen darüber ausgedrückt. Sie werde sich «vehement» für den historischen Pfauensaal einsetzen.

Damit alles so läuft, wie es der Stadtrat vorsieht, muss das Stadtparlament erst einen Projektierungskredit von 13,9 Millionen Franken bewilligen. Frühestens 2024 käme es zur Volksabstimmung.

bat