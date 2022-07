Folgen der Sanktionen in Russland – Der Abschwung ist auf Kurs Mit den unverminderten russischen Angriffen in der Ukraine wachsen die Zweifel an der Wirksamkeit der Sanktionen. Doch hinter den Kulissen werden die Schäden sichtbar. Armin Müller

Renault hat sich zurück­gezogen und das Werk dem russischen Staat über­geben: Lada-Produktion in der Stadt Toljatti. Foto: imago/Russian Look

Vor kurzem rollte der neue Lada Granta Classic 22 des russischen Autoherstellers Awtowas vom Fliessband. Die Pressemitteilung betonte die zusätzliche Ausstattung – Türverkleidungen in Wagenfarbe, Heizung und elektrische Spiegel. Die Fabrik in der Stadt Toljatti war stillgestanden, nachdem der französische Autobauer Renault sich wegen der Sanktionen aus Russland zurückgezogen und das Werk an den russischen Staat abgegeben hatte.