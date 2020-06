Historische Bauten – Der «Adler» soll nun doch weg Das Verwaltungsgericht hat gegen den Schutz des alten Gasthauses in Knonau entschieden. Der Heimatschutz lässt nicht locker. Martin Huber

Seit Jahren ein Zankapfel: Der «Adler» in Knonau soll nun doch einem Neubau weichen. Foto: PD

Napoleon III. und andere gekrönte Häupter sollen im «Adler» in Knonau übernachtet haben. Das Wirtshaus aus dem Jahr 1575 im Säuliamt galt einst als vornehme Adresse. Wer zur Postkutschenzeit von Zürich in die Innerschweiz reiste, stieg zumeist dort ab. Knonau war Etappen- und Übernachtungsort auf der Reise von Zürich nach Luzern und auf die Rigi.

Doch um das historische Wirtshaus mit angebautem Tanzsaal tobt seit Jahren ein Rechtsstreit zwischen den Eigentümern und dem Heimatschutz. 2015 hatte die kantonale Baudirektion den «Adler» ins Inventar der Bauten von kantonaler Bedeutung aufgenommen – als «ein wichtiger historischer und baukünstlerischer Zeuge von überkommunaler Bedeutung». Dagegen rekurrierten die Eigentümer – und erhielten 2017 vom Verwaltungsgericht recht. Die Gemeinde bewilligte im April 2019 den Abbruch und den Bau eines Mehrfamilienhauses.

Zuerst geschützt, dann wieder nicht

Dagegen wehrte sich der Heimatschutz und erhielt im letzten Herbst vom Baurekursgericht recht. Was sich wiederum die Eigentümer nicht bieten liessen und ans Verwaltungsgericht gelangten. Dieses hat nun in seinem Urteil vom 3. Juni den Gasthof «Adler» zum zweiten Mal zum Abbruch freigegeben, wie der Heimatschutz am Montag mitteilte. Er schreibt von einem «schwarzen Tag».

Dabei sei die Erhaltungsfähigkeit des Gasthofs trotz langer Vernachlässigung gutachterlich bestätigt, und selbst die kantonale Denkmalpflegekommission habe den hohen Denkmalwert festgehalten. Der historische Gasthof «Adler» sei weit über die Region und den Kanton Zürich hinaus von «aussergewöhnlicher Bedeutung», schreibt der Heimatschutz. Dessen Geschichte sei eng mit der Entstehung des Schweizer Tourismus im 18. Jahrhundert verbunden.

«Schwer enttäuscht»

Der Heimatschutz zeigt sich schwer enttäuscht über das Urteil und sieht das Vertrauensprinzip im Denkmalbereich beschädigt, wie er schreibt. So sei ihm 2011 versichert worden, dass der Hauptbau des «Adler» geschützt bleibe. In der anschliessend publizierten Schutzverfügung habe es geheissen, der «Adler» bleibe als Schutzobjekt im Inventar, doch sei in einem weiteren Satz beigefügt worden, «dass zum ‹denkmalpflegerischen Schutz› die Kernzonenvorschriften über die Ersatzbaupflicht genügten». Der Gemeinderat und die Eigentümer verstanden diese sibyllinische Aussage prompt als Abbrucherlaubnis.

Der Heimatschutz spricht von einem Vertrauensbruch und erwägt, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen.

Gegenseitiges Vertrauen im Umgang mit Bauherrschaften und Behörden sei zentral, schreibt der Heimatschutz. «Wenn in mündlichen Verhandlungen ‹Schutz› versprochen und in Verfügungen ‹Schutz› verordnet wird, dann sollte nicht in verklausulierter Form ‹Kulturzerstörung› gemeint sein.» Der Heimatschutz erwägt deshalb, das Urteil ans Bundesgericht weiterzuziehen, damit dieses die Gelegenheit erhalte, «dem Vertrauensprinzip im Denkmalschutzrecht zum Durchbruch zu verhelfen».

Kaufverhandlungen abgeblockt

Wie der Heimatschutz weiter schreibt, habe er nichts unversucht gelassen, den Verlust dieses wichtigen Zeugen abzuwenden. So habe man die Eigentümerschaft wiederholt wegen eines möglichen Kaufs kontaktiert, doch habe diese die Aufnahme jeglicher Verhandlungen abgelehnt. Jetzt drohe anstelle des historischen Gebäudes ein Allerweltsbau, «wie sie heute (mit Schrägdach als historische Reminiszenz) dutzendfach Knonau und andere Dörfer verschandeln».