Kopf des Tages: Joseph Ratzinger – Der Alt-Papst hatte eine Angebetete Der einstige Pontifex Benedikt XVI. gilt als erzkonservativer Theologe. Eine neue Biografie versucht gegen das «Zerrbild» anzuschreiben. Meinung Michael Meier

Als erster Papst überhaupt ist Benedikt XVI. aus Altersgründen zurückgetreten. Aber er bleibt als Ex-Papst präsent und mischt sich auch in aktuelle Debatten ein. Foto: Tony Gentile (Reuters)

Es soll die ultimative Biografie von Joseph Ratzinger sein, 1184 Seiten stark, verfasst von seinem wohl grössten Fan, dem Journalisten Peter Seewald. Er hat schon vier Gesprächsbände mit Benedikt XVI. vorgelegt. Wie diese ist auch das am Montag erschienene Œuvre eine Verteidigungsschrift, mehr Hagiografie als historische Vita. Es empfiehlt sich, das Opus von hinten her zu lesen: Das Schlusskapitel, ein Interview mit dem Alt-Papst, enthält die brisantesten Aussagen – in Form von Richtigstellungen und Dementis.

Benedikt dementiert, dass Fälle von Korruption oder der Vatileaks-Skandal ihn 2013 zum Rücktritt bewogen haben. Das von ihm geschaffene Amt eines «emeritierten Papstes» sei vergleichbar mit dem eines altersbedingt zurückgetretenen Bischofs und sei frei vom Ansinnen eines Miteinanders von zwei Päpsten. Den Vorwurf, sich nach dem Rücktritt als Schattenpapst in öffentliche Debatten eingemischt zu haben, tut er als «bösartige Verzerrung der Wirklichkeit» ab. Die geharnischte Kritik auf seinen Beitrag über das jüdisch-christliche Verhältnis vor zwei Jahren sei schlicht «töricht und bösartig». Es gebe offenbar Gründe, «dass man einfach meine Stimme ausschalten will».

«Die moderne Gesellschaft ist dabei, ein antichristliches Credo zu formulieren.» Benedikt XVI.

Auch das Lamento auf die Gegenwart fehlt nicht. Benedikt sieht Kirche und Papsttum durch eine «weltweite Diktatur von scheinbar humanistischen Ideologien» bedroht. Er nennt Abtreibung, die «Herstellung von Menschen im Labor» und die Homoehe. «Vor hundert Jahren hätte es noch jedermann für absurd gehalten, von homosexueller Ehe zu sprechen. Heute ist gesellschaftlich exkommuniziert, wer sich dem entgegenstellt.» Da muss der Antichrist am Werk sein: «Die moderne Gesellschaft ist dabei, ein antichristliches Credo zu formulieren», klagt Benedikt.

Also ganz der alte Kulturpessimist! Gar noch schärfer im Ton als früher. Von Altersmilde keine Spur. Dabei will Seewald das gängige «Zerrbild» von Ratzinger korrigieren. Er sei ein modern denkender Mensch, was zuletzt in seiner Demission deutlich werde, die das Papsttum verändert habe.

Ein Mann mit Selbstzweifeln

Auch sonst versucht Seewald, Ratzinger in ein günstiges Licht zu rücken. Es sei eine Legende, dass er sich im Zuge der 68er-Bewegung vom fortschrittlichen zum reaktionären Theologen gewandelt habe. Im Missbrauchsskandal habe er nicht als Verhinderer, sondern als Aufklärer gewirkt. Dem Bild des «Panzerkardinals» stellt er einen Mann mit menschlichen Zügen und Selbstzweifeln entgegen. Der Apologet der Keuschheit habe gar mit dem Zölibat gehadert, so Seewald, und ringt ihm ein spätes Outing ab. Benedikt, stets von schönen Sekretären umgeben, bekennt mit 93 Jahren, dass es in seinem Leben eine Angebetete gegeben habe – nein, eben nicht Maria, sondern eine Kommilitonin während des Studiums nach dem Krieg. «Wie lange hat diese leidvolle Zeit gedauert? Einige Wochen? Ein paar Monate?», fragt Seewald. Benedikt vielsagend: «Länger.»

All das sollen wir glauben: Joseph Ratzinger, eine gütige, moderne, aufklärerische und sinnliche Gestalt? Das tönt doch sehr nach gezielter Imagekorrektur.