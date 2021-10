Film-Highlights der Woche – Der amerikanische Regisseur zelebriert französische Kultur Der neue Wes-Anderson-Film dreht sich um eine Zeitungsredaktion in Frankreich. Ausserdem rebellieren Jugendliche und kämpfen ausserirdische Monster. Gregor Schenker , Matthias Lerf , Hans Jürg Zinsli

The French Dispatch

Komödie von Wes Anderson, D/USA/F 2021, 108 Min.

Wie besticht man einen Gefängniswärter? Natürlich mit Marrons glacés, dieser Köstlichkeit aus der Patisserie. Wie entführt man ein Kind? Natürlich mit einem Heissluftballon, um durch die Lüfte zu entschwinden, wie in einem Tintin-Comic. Wie liefert man sich Scharmützel mit der Polizei? Indem man sich, Zug um Zug, am Schachbrett bekämpft, aber Barrikaden und Tränengas nicht ausser Acht lässt.

Willkommen in Frankreich. Das heisst willkommen in einem Frankreich, wie Wes Anderson es in «The French Dispatch» skizziert hat. In liebevoller Art nimmt sich der US-Regisseur von «The Royal Tenenbaums» darin der Klischees zur Grande Nation an: Die Zigaretten heissen Gaullistes, und ein berühmter Koch nennt sich Nescafier.

Entstanden ist ein Potpourri, in dessen Zentrum eine von einem Amerikaner (Bill Murray) geführte Zeitschriftenredaktion steht. Geschichten gibt es viele zu erzählen, der Lokalreporter fährt mit dem Rad aus, die Gesellschaftsreporterin legt sich mit dem Studentenführer ins Bett. Die Liste der beteiligten Stars ist noch länger als sonst bei Anderson, die Vielfalt der Ausdrucksmittel ebenfalls. Aber anders als beim ähnlich konzipierten «Grand Budapest Hotel» fehlt der Geschichte ein emotionaler Schwerpunkt. Man bestaunt diesen Zeitschriften-Film, aber so richtig ans Herz wächst er einem nicht. (ml)

Ghosts/Hayaletler

Drama von Azra Deniz Okyay, TR/F/Katar 2020, 90 Min.

Didem macht auf einer Treppe mit ihrem Freund rum, da brüllt die beiden auch schon ein Nachbar an, der sich über die sittenlose Jugend aufregt. Als die junge Frau später in einem Hinterhof mit anderen Tanzschritte für einen Wettbewerb einstudiert, ruft eine alte Frau die Polizei. In der verstockten türkischen Gesellschaft ist es ein Kampf, sich Freiräume zu schaffen.

«Ghosts» spielt in der Riesenstadt Istanbul während eines Stromausfalls, der das ganze Land lahmlegt. Die Menschen flippen aus, plündern, stecken Müllcontainer in Brand. Neben Didem lernen wir weitere Figuren kennen: Eine ältere Frau muss Geld für ihren Sohn auftreiben, der im Gefängnis sitzt. Ein Mann vermietet marode Häuser an syrische Flüchtlinge. Und eine Künstlerin beteiligt sich an einer Frauendemo. Ihre Geschichten überschneiden sich, der Zeitverlauf wird durcheinandergewürfelt, der Filmtitel wird mittendrin eingeblendet – «Ghosts» ist ein wilder Film voller Punk, Hip-Hop und Gewalt. Aber er hat auch seine poetischen, stillen Momente. Ein faszinierendes Stadtporträt. (ggs)

Venom: Let There Be Carnage

Superheldenfilm von Andy Serkis, USA 2021, 97 Min.

Im ersten Teil von 2018 verband sich Reporter Eddie Brock mit dem ausserirdischen Parasiten Venom; gemeinsam wurden sie zu einem Monster mit Superkräften und dem Bedürfnis, Menschen den Kopf abzubeissen. Eddie tat sein Bestes, um Venom zurückzuhalten. Der Film war nicht gut, aber unterhaltsam dank Tom Hardy in der doppelten Hauptrolle (er sprach auch das Monster).

In der Fortsetzung bekommen es die beiden Antihelden mit dem Serienmörder Cletus Kasady zu tun. Der erwischt zufällig einen Ableger des Parasiten und wird durch diesen zu Carnage, einer unaufhaltsamen Mordmaschine. Woody Harrelson übertreibt in der Rolle noch mehr als Hardy, und so wird es mitunter ganz schön albern. Lässt man sich darauf ein, macht auch dieser Teil viel Spass. (ggs)

Das weisse Band

Historiendrama von Michael Haneke, D/A/F/I 2009, 144 Min.

Eine Reihe geheimnisvoller Verbrechen erschüttert 1913 ein protestantisches norddeutsches Dorf: Zuerst stürzt ein Arzt (Rainer Bock) beim Ausreiten über ein zwischen Bäumen gespanntes Drahtseil. Dann stirbt eine Bäuerin im Sägewerk des Barons (Ulrich Tukur), dessen Sohn kurz darauf entführt und misshandelt wird.

Was zunächst wie ein Krimi erscheint, verdichtet sich bei Regisseur Michael Haneke bald zum Sittenbild von gesellschaftlicher Enge und Unterdrückung am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Das titelgebende weisse Band ist dabei ein Erziehungsinstrument des Dorfpfarrers (Burghart Klaussner), das dieser seinen Kindern umbindet, um sie vor unreinen Versuchungen zu bewahren. Es steht stellvertretend für eine Pädagogik des Schreckens, die im ganzen Dorf das Leben bestimmt, und für eine bigotte Gesellschaft, die in harten Schwarzweisskontrasten seziert wird. (zas)

Auf Netflix

I Am Not Your Negro

Dokumentarfilm von Raoul Peck, F/USA/B/CH 2017, 95 Min.

Die Veranstaltungsreihe Auf.Brechen in der Roten Fabrik soll einen antidiskriminierenden Diskurs fördern. Ausgangspunkt des Abends ist die Doku «I Am Not Your Negro», ein Porträt des Schriftstellers James Baldwin (1924–1987), der sich in seinem Werk ausgiebig mit der Situation der Schwarzen in den USA auseinandergesetzt hat. Im Anschluss an die Vorführung gibts ein Podiumsgespräch, bei dem auch das Publikum einbezogen werden soll. (ggs)

Fr 22.10., 20 Uhr, Rote Fabrik, Clubraum

Kleine Heimat

Dokumentarfilm von Hans Haldimann, CH 2021, 93 Min.

Es splittert und kracht: Der Müllwagen zerkleinert Betten, Tische und Schränke, gefüttert von den Arbeitern der städtischen Entsorgung. Wieder hat jemand seine Wohnung geräumt. Wir befinden uns in einer Siedlung in Leimbach, in der vor allem alte Menschen und Familien mit Migrationshintergrund leben. Diesen hat die Zurich-Versicherung gekündigt, denn sie will neue, teurere Häuser bauen. So werden die Müllwagen zum regelmässigen Anblick.

Regisseur Hans Haldimann («Bergauf, bergab») legt den Fokus auf drei Pensionierte, die teils schon seit den Fünfzigern in Leimbach leben. Es entsteht das unaufgeregte Bild einer Wohnsiedlung, die im Grunde ziemlich austauschbar ist, aber den Menschen über Jahrzehnte hinweg eine Heimat war. (ggs)

Auf Cinefile, Filmingo, Myfilm

The Evil Dead

Horror von Sam Raimi, USA 1981, 85 Min.

Eine einsame Hütte im Wald, ein böses Buch mit Beschwörungsformeln und ein Dämon, der Menschen übernimmt: «The Evil Dead» ist ein Klassiker des Horrorgenres und berüchtigt für seine Splattereffekte. Später wurde Regisseur Sam Raimi etwas braver und drehte die «Spider-Man»-Trilogie mit Tobey Maguire. Die studentische Filmstelle zeigt «The Evil Dead» im Rahmen der Reihe «Raumgefühle»; eine schöne Einstimmung auf Halloween. (ggs)

Di 26.10., 20 Uhr, Stutz2, CAB-Gebäude

