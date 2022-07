Neben dem Stabwechsel an der Spitze legte Roche auch Halbjahreszahlen vor. Der Konzernumsatz erreichte 32,3 Milliarden Franken, was einem Plus von 5 Prozent entspricht. Zu konstanten Wechselkursen legten die Verkäufe ebenfalls um 5 Prozent zu und damit deutlich weniger stark als nach drei Monaten, als noch ein Plus von 11 Prozent erreicht wurde.

Zum Konzernumsatz steuerte die Pharma-Sparte 22,4 Milliarden Franken bei (plus 3 Prozent). Die kleinere Diagnostik-Sparte weist für die ersten sechs Monate einen Umsatz von 9,9 Milliarden Franken aus, was um 10 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn von 9,1 Milliarden übrig (plus 12 Prozent). (sda)