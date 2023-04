Ueli Maurer und die CS – Der angeschlagene Bankenfreund Ueli Maurer hat sich als Finanzminister stets für die Anliegen der Bankenbranche eingesetzt – und gerät jetzt als Mitschuldiger am CS-Debakel in Verdacht. Zu Recht? Fabian Renz

Bundesrat Ueli Maurer am Freitag, 30. September 2022 – dem Tag seiner Rücktrittsankündigung. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Ueli Maurer ist wütend. Man weiss es erst seit ein paar Tagen. Wochenlang hatte der Alt-Bundesrat zum Fall Credit Suisse (CS) geschwiegen. Am Montag aber war Maurer beim Zürcher Sechseläuten zugegen und gab gegenüber anwesenden Medien eine Stellungnahme ab. Eine Stellungnahme zur Frage: Hat er als Finanzminister bei der CS zu spät und zu wenig genau hingeschaut? Bei TeleZüri hörte sich seine Antwort so an: